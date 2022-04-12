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Появилась вакансия мечты для путешественников с зарплатой в 500 тысяч рублей

Британский сервис отелей Hoo объявил о поиске сотрудника для тестирования подушек

Фото: Shutterstock

Британский сервис для бронирования отелей Hoo объявил о поиске сотрудника, который будет тестировать подушки в гостиницах. О появлении новой работы мечты сообщает сообщает Express.

Как указано в описании вакансии, успешно прошедший отбор кандидат должен будет провести по два дня в 52 отелях Великобритании и поделиться впечатлениями о каждом из них. В отзыве необходимо прокомментировать размер, мягкость подушек и их удобство, к тому же составить собственный «подушечный» рейтинг гостиниц.

За каждую заметку сотрудник получит по 100 фунтов стерлингов (10,2 тысячи рублей). Таким образом, за три с половиной месяца путешественнику удастся заработать 5,2 тысячи фунтов стерлингов (более 500 тысяч рублей).

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Отбирать кандидатов будут по итогам тестового задания, в котором соискатели должны написать отзыв о собственной подушке на 150 слов. Отправить его необходимо до 29 апреля.

Такую вакансию в британской компании решили создать после того, как изучили комментарии более двух тысяч путешественников. Почти 75 процентов из них пожаловались, что плохой сон может испортить отпуск, половина туристов призналась, что не будет бронировать отель, если в отзывах сообщается о неудобных кроватях и плохой шумоизоляции. Более четверти признались, что берут с собой в отпуск подушки из дома.

В конце января на изолированном от людей острове Рона в Шотландии (архипелаг Внутренние Гебриды) появилась вакансия мечты для влюбленных. В список обязанностей входит техническое обслуживание дорог, автономных источников электроэнергии, транспортных средств и прачечных в жилых домах. Также пара должна быть готова к охоте на оленей и обслуживанию туристов.

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Ксения Мельникова
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