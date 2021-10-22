Сотрудники отелей назвали самые раздражающие привычки постояльцев

Владельцы и сотрудники отелей перечислили самые раздражающие привычки постояльцев. Среди них — воровство и нежелание платить за напитки в баре, передает The Times.

Одним из самых неприятных типов путешественников отельеры назвали тех, кто забирает еду со шведского стола с собой в номер. «Худшие гости — это те, кто прячет продукты с завтраков в своей одежде и незаметно выносят из помещения», — поделились они.

Также сотрудникам гостиниц не нравится, когда отдыхающие пытаются не платить за напитки в баре. «У меня замирает сердце, когда гость жалуется, что поставленная им подпись за выпитые дорогие напитки в баре не похожа на его, — возмутился один из собеседников издания. — Конечно подпись не похожа! Он ведь был так пьян, что даже не мог нормально держать ручку или хотя бы вспомнить номер своей комнаты».

Многие владельцы гостиниц также отметили, что их раздражают туристы, которые воруют имущество отеля. «Это те гости, которые говорят, что халаты, подушки, украшения или картины были очень похожи на те, что есть у них дома. Якобы они подумали, что случайно привезли их с собой, поэтому упаковали в свой чемодан», — высказался спикер и добавил, что некоторые постояльцы даже просят принести им дополнительный рулон туалетной бумаги, чтобы они могли забрать его с собой.

Ранее, в сентябре, бортпроводник американских авиалиний Дэн Эйр (Dan Air) перечислил три самых раздражающих типа пассажиров в самолете. Среди худших типов путешественников молодой человек назвал пьяных туристов, тех, кто постоянно на что-то жалуется, и тех, кто летит на мальчишники или девичники.