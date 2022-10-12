ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Брянске украинца

Задержание готовившего теракт в Брянске гражданина Украины показали на видео

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт на одном из транспортно-логистических терминалов города Брянск гражданина Украины. Ролик в среду, 12 октября, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как возле курящего на остановке общественного транспорта мужчины останавливается автомобиль, из которого выбегают сотрудники ФСБ, один из бойцов группы захвата парализует подозреваемого специальным устройством, а остальные осуществляют его задержание. Далее на видео задержанный стоит возле тайника, из которого силовики извлекают взрывное устройство.

По данным силовиков, задержанный 1967 года рождения прибыл в Россию из Киева через Эстонию. В приграничной области он отыскал заготовленный службой безопасности Украины (СБУ) тайник. Потом он собрал бомбу на арендованной квартире.