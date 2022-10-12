ФСБ предотвратила теракт в Брянске

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Брянске гражданина Украины

ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта на одном из транспортно-логистических терминалов города Брянск. Об этом в среду, 12 сентября, сообщает РИА Новости

По данным силовиков, задержанный 1967 года рождения прибыл в Россию из Киева через Эстонию. В приграничной области он отыскал заготовленный службой безопасности Украины (СБУ) тайник. После под контролем украинского специалиста-взрывотехника он собрал бомбу на арендованной квартире. Взрывное устройство изъято, оно изготовлено на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты массой около трех килограмм в тротиловом эквиваленте.

«В дальнейшем провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании, с целью заложить СВУ и осуществить взрыв большой мощности», — рассказали в ФСБ.

Ранее 12 октября ФСБ заявила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.