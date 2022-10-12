Готовившего теракт в Брянске украинца отправили в СИЗО

Суд арестовал на 2 месяца украинца за подготовку теракта на терминале в Брянске

Советский суд Брянска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину Украины, который готовил теракт на транспортном терминале города. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следствия. Мужчина арестован и отправлен в СИЗО на два месяца. Ему вменяются статьи 205 («Приготовление к теракту») и 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).

Ранее 12 октября ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Брянске, который готовил украинец 1967 года рождения. Он прибыл в Россию из Киева через Эстонию. В приграничной области он отыскал заготовленный службой безопасности Украины (СБУ) тайник, а затем под контролем украинского специалиста-взрывотехника он собрал бомбу на арендованной квартире.