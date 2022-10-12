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Задержание готовившего теракт в московском регионе агента СБУ показали на видео

ФСБ показала на видео задержание готовившего теракт с помощью ПЗРК «Игла» агента СБУ

Кадр: Telegram-канал «IZ.RU»

ФСБ показала на видео задержание агента службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракт в московском регионе. Ролик в среду, 12 октября, в своем Telegram-канале публикует IZ.Ru.

На кадрах видно, как один из автомобилей сотрудников ФСБ перекрыл движение белому фургону, за рулем которого был агент СБУ. В этот момент сзади подъехал еще один автомобиль, из которого выскочили вооруженные сотрудники группы захвата. Они вынули задержанного из кабины и уложили его на землю, надели наручники и посадили в автомобиль. Также в ролике был показан оборудованный в фургоне тайник, из которого были извлечены два ПЗРК «Игла».

50-летний гражданин Украины провез в Россию два зенитных комплекса транзитом через Эстонию. Их он хранил в тайнике, оборудованном в машине.

Владимир Седов
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