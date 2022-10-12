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Украину обвинили в стремлении затягивать конфликт с Россией

Global Research: Украина отказывается от переговоров для затяжного конфликта с Россией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Геополитический и социальный аналитик из США Майкл Уитни заявил, что правительство Украины умышленно отказывается от мирных переговоров с Россией, чтобы втянуть Москву в затяжной конфликт и истощить ее ресурсы. Об этом он написал в статье для Global Research.

«У украинского правительства никогда не было намерения достичь мирного урегулирования с лидерами Донбасса. Их целью было обострить конфликт, чтобы спровоцировать Россию и втянуть ее в затяжную войну, которая истощит их ресурсы и разрушит их экономику», — подчеркнул автор.

Уитни подчеркнул, что ряд стран продолжают оказывать военную помощь Украине, что также способствует затягиванию конфликта. По его мнению, взгляды лидеров Запада на текущую ситуацию являются «чепухой», которую распространяют СМИ и каналы пропаганды.

Ранее в Госдепе назвали способ урегулировать конфликт на Украине. Официальный представитель ведомства Нед Прайс призвал решать ситуацию через диалог Киева и Москвы.

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Марина Совина
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