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Вблизи черных дыр обнаружили предшественников жизни

Astronomy and Astrophysics: в ядрах активных галактик обнаружили органические молекулы

Изображение: Astronomy & Astrophysics

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил скопления органических молекул вблизи сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. В журнале Astronomy and Astrophysics опубликованы результаты анализа ранних наблюдений, проведенных с помощью прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI) — основного инструмента JWST.

Ученые Оксфордского университета охарактеризовали свойства полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в центральной области (на расстоянии 142-245 парсек) трех ярких галактик с активным ядром (NGC 6552, NGC 7469 и NGC 7319), которые относятся к сейфертовским галактикам. ПАУ являются широко распространенными органическими молекулами во Вселенной и считаются важными компонентами пребиотических соединений, являющихся предшественниками живых клеток. Они создают хорошо заметные эмиссионные линии в инфракрасной области спектра, если освещаются звездами, что делает их подходящими индикаторами условий межзвездной среды.

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Результаты опровергли выводы предыдущих исследований, которые предсказывали разрушение ПАУ вблизи черных дыр активных галактик. Оказалось, что органические молекулы способны выживать в экстремальной среде ядра, где высокоэнергетические фотоны могут рвать химические связи в сложных соединениях. Возможной причиной может быть то, что ПАУ защищены большим количеством молекулярного газа, содержащегося в галактическом ядре.

В то же время сверхмассивные черные дыры оказывают значительное влияние на состав ПАУ. В частности, увеличилась доля более крупных и нейтральных молекул, что указывает на возможное разрушение более мелких и заряженных соединений. Напротив, в районах звездообразования в околоядерном кольце доминируют ионизированные молекулы с высокой долей небольших ПАУ. Это накладывает серьезные ограничения на использование ароматических углеводородов в качестве показателя интенсивности звездообразования вблизи ядра.

Сейфертовские галактики — это разновидность спиральных или неправильных галактик с активным ядром, которые производят мощные выбросы газа. В их центрах располагаются сверхмассивные черные дыры, окруженные аккреционными дисками падающего вещества.

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Александр Еникеев
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