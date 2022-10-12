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В Запорожье ответили на вопрос о запуске ЗАЭС

Врио губернатора Балицкий заявил, что запускать Запорожскую АЭС пока не планируется

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запускать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в ближайшее время не планируется. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, его цитирует ТАСС.

По его мнению, вокруг ЗАЭС пока невозможно создать зону безопасности, так как для этого линию фронта нужно отодвинуть хотя бы на 100 километров. При этом станции в настоящий момент ничего не угрожает, радиационный фон в норме.

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Атомная станция работает и обеспечивает свои нужны с помощью дизельного генератора, в ближайшее время перезапускать реакторы не планируется, добавил Балицкий.

В среду, 12 октября, Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд ЗАЭС. Как доложил глава администрации Энергодара, станция вновь перешла на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все необходимые процессы.

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Анастасия Шейкина
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