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Раскрыты последствии согласия G7 на предложение Зеленского

РИА «Новости»: согласие G7 на предложение Зеленского закрепит их статус стороны конфликта
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Reuters

Если страны «Большой семерки» (G7) примут предложение президента Украины Владимира Зеленского пригласить наблюдателей на границу с Белоруссией, то это решение закрепит их статус стороны конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на информатора.

Источник раскрыл последствия согласия G7 на предложение Зеленского и заявил, что это сделает наблюдателей «законными военными целями».

«Если страны G7, которые уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков, если они положительно отреагируют на просьбу Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями», — рассказал собеседник издания.

11 октября Зеленский предложил поставить наблюдателей на границу с Белоруссией. Он подчеркнул, что формат размещения могут проработать украинские дипломаты.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев намерен открыть фронт против Белоруссии. Он назвал это безумием с военной точки зрения и признал, что «процесс пошел».

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Марина Совина
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