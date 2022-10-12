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Уехавшие из России Пугачева и Земфира встретились в Израиле

Уехавшие из России Алла Пугачева и Земфира встретились на концерте в Израиле

Фото: @zemfiralive

Российская рок-исполнительница Земфира рассказала, что встретилась с эстрадной певицей Аллой Пугачевой на своем концерте в столице Израиля, городе Тель-Авиве. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница хита «Мы разбиваемся» опубликовала совместную фотографию с Пугачевой, указав, что та посетила ее концерт в рамках европейского тура в поддержку альбома Borderline.

«Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе — певицы нашей страны», — написала Земфира.

Концертный тур исполнительницы стартовал 8 октября в Лимассоле. Ранее певица выпустила мини-альбом «Земфира от Луки», в который вошли четыре песни — «II», «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг».

Об отъезде Аллы Пугачевой из России стало известно в конце сентября. Сообщалось, что артистка улетела в Израиль, не купив обратного билета.

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Анастасия Астахова
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