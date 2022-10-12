Зеленский опять ввел санкции против Януковича

Президент Украины Зеленский ввел повторные санкции против Януковича, Дерипаски и Лебедева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел повторные санкции против ряда российских и украинских политиков и предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС.

Так, вновь введенные ограничения коснутся бывшего лидера страны Виктора Януковича, российского предпринимателя Олега Дерипаски, украинского бизнесмена Сергея Курченко и вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Павла Лебедева.

Рестрикции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокирование активов, а также лишение возможности всякого их использования.

Зеленский уже вводил санкции против Януковича, в апреле 2021 года. Тогда помимо экс-президента Украины и Лебедева в списке фигурировала и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская.