Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ

Миллер описал идею Европы ввести потолок цен на газ словами из песни Эдуарда Хиля

Глава «Газпрома» Алексей Миллер описал идею Европы ввести потолок цен на российский газ словами песни Эдуарда Хиля «Зима», передает РИА Новости.

«Когда слышишь такие предложения, то вспоминаются слова хорошо известной нашей песни — "ледяной потолок, дверь скрипучая" и далее по тексту, — не забывайте нашу русскую культуру, изучайте», — призвал он. Надо понимать, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может, добавил Миллер.

«"Ледяной потолок" — это очень образная картинка того, что это за предлагаемые меры», — ответил он на идею о потолке цен. Также Миллер спрогнозировал замерзание городов Европы. По его словам, компания прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.

29 сентября Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российское топливо, чтобы «гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой».