МИД возмутился из-за слов Макрона о роли Москвы в конфликте Еревана и Баку

МИД возмутился из-за слов Макрона о желании Москвы дестабилизировать Ереван и Баку

МИД России возмущен из-за слов французского президента Эммануэля Макрона о желании Москвы дестабилизировать Кавказ, вмешиваясь в конфликт Еревана и Баку. Заявление президента Франции неприемлемо и вопиюще, говорится в обращении официального представителя российского ведомства Марии Захаровой.

Российский дипломат уверена, что Москва всегда содействовала мирному урегулированию конфликта, «в отличие от Франции».

«Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе и ставят под вопрос способность его страны играть там конструктивную роль», — пишет Захарова.

Ранее Макрон, говоря о конфликте Азербайджана и Армении, назвал роль России дестабилизирующей. По его мнению, Москва «явно играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению». Это может привести к дестабилизации ситуации на Кавказе, уверен политик.