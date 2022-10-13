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18:48, 13 октября 2022Мир

МИД возмутился из-за слов Макрона о роли Москвы в конфликте Еревана и Баку

МИД возмутился из-за слов Макрона о желании Москвы дестабилизировать Ереван и Баку
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ronan Lietar / Reuters

МИД России возмущен из-за слов французского президента Эммануэля Макрона о желании Москвы дестабилизировать Кавказ, вмешиваясь в конфликт Еревана и Баку. Заявление президента Франции неприемлемо и вопиюще, говорится в обращении официального представителя российского ведомства Марии Захаровой.

Российский дипломат уверена, что Москва всегда содействовала мирному урегулированию конфликта, «в отличие от Франции».

«Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе и ставят под вопрос способность его страны играть там конструктивную роль», — пишет Захарова.

Ранее Макрон, говоря о конфликте Азербайджана и Армении, назвал роль России дестабилизирующей. По его мнению, Москва «явно играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению». Это может привести к дестабилизации ситуации на Кавказе, уверен политик.

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Виктория Кондратьева
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