Германия перевыполнила план по запасам газа в хранилищах

GIE: Германия достигла цели по заполненности газовых хранилищ на 95 процентов

Хранилища газа в Германии достигли запланированного уровня заполненности. По данным европейской группы операторов GIE, в настоящий момент они заполнены более чем на 95 процентов. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным, опубликованным на портале, к четвергу, 13 октября, уровень заполненности газовых хранилищ в стране достиг 95,14 процента.

Ранее стало известно, что ФРГ опережает план по заполнению газовых хранилищ страны. Германия стремится максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергетического кризиса в стране. Однако, по оценке главы «Газпрома» Алексея Миллера, запасов газа в подземных хранилищах (ПГХ) Германии хватит стране на 2-2,5 месяца.

Общеевропейские запасы газа, по данным GIE, заполнены свыше 90 процентов. По состоянию на конец газовых суток 5 октября, в европейских ПХГ находится 97 миллиардов кубометров (90,12 процента) при максимальной вместительности в 107,7 миллиарда кубометров.