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09:06, 13 октября 2022Бывший СССР

Узбекистан предложил урегулировать ситуацию в Афганистане

Президент Узбекистана Мирзиеев предложил создать переговорную группу по Афганистану

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Reuters

Ситуацию в Афганистане следует урегулировать. Меры по созданию стабильного положения в стране предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, трансляция доступна на YouTube.

«В целях достижения широкого консенсуса по афганской проблематике и принятия практических мер на глобальном уровне предлагаем рассмотреть возможность совместного обращения стран Азии к ГА ООН с инициативой о формировании международной переговорной группы высокого уровня для подготовки и согласования с властями Афганистана алгоритма поэтапного выполнения обязательств сторон», — сказал политик.

По его словам, нельзя допустить повторения печального опыта прошлого, когда эта страна фактически превратилась в международный террористический хаб.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Вашингтону возместить ущерб афганцам за годы оккупации. Глава государства призвал США разморозить и вернуть активы действующей власти Афганистана.

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Алевтина Запольская
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