Путин призвал США возместить ущерб афганцам

Путин призвал США разморозить активы Афганистана и возместить ущерб за годы оккупации

США должны вернуть действующему правительству Афганистана все замороженные активы, а сам Вашингтон — возместить ущерб, нанесенный за годы оккупации. Об этом на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства», — призвал президент.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти ввели визовые ограничения в отношении лиц, ущемляющих права женщин в Афганистане и пытающихся помешать им получать образование. Блинкен подчеркнул, что речь идет в том числе о бывших и действующих участниках запрещенного в России радикального движения «Талибан».