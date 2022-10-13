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08:58, 13 октября 2022Мир

Путин призвал США возместить ущерб афганцам

Путин призвал США разморозить активы Афганистана и возместить ущерб за годы оккупации

Фото: Mohammad Ismail / Reuters

США должны вернуть действующему правительству Афганистана все замороженные активы, а сам Вашингтон — возместить ущерб, нанесенный за годы оккупации. Об этом на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства», — призвал президент.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти ввели визовые ограничения в отношении лиц, ущемляющих права женщин в Афганистане и пытающихся помешать им получать образование. Блинкен подчеркнул, что речь идет в том числе о бывших и действующих участниках запрещенного в России радикального движения «Талибан».

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Виктория Кондратьева
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