США задумались о запрете российского алюминия

Bloomberg: США рассматривают возможность запрета на импорт алюминия из России

Белый дом рассматривает возможность введения запрета на импорт российского алюминия в США. Об этом в Twitter сообщила корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Она отметила, что ранее поставки этого металла были выведены из-под санкций из-за его востребованности во всех отраслях производства, от небоскребов до смартфонов. Теперь же, выяснила репортер, администрация президента Байдена изучает несколько вариантов действий, от прямого запрета на импорт до установки заградительных импортных пошлин и санкций в отношении крупнейшего производителя алюминия в России компании «Русал».

В последний месяц металлургическая промышленность стала активнее обсуждать возможность введения санкций против России после ввода войск на территорию Украины в феврале. При этом на Западе допускают угрозу того, что ограничения поставок российских металлов могут серьезно повлиять на мировой рынок, поскольку Россия является одним из крупнейших производителей алюминия, никеля и меди.

В конце сентября стало известно, что Лондонская биржа металлов планирует обсудить необходимость блокировки поставок, а также обстоятельства, при которых будут запрещены отгрузки российских металлов на склады биржи.