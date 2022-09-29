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Стало известно о возможном введении санкций против российских металлов

Bloomberg: Лондонская биржа металлов допустила введение санкций против металлов из России

Фото: Rosatom / Globallookpress.com

Лондонская биржа металлов (LME), которая является ведущей мировой товарной биржей, допускает возможность введения санкций против металлов из России. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

По информации его источников, LME планирует обсудить необходимость блокировки поставок, а также обстоятельства, при которых будут запрещены отгрузки российских металлов на склады биржи. Финальное решение пока не принято, но сам факт начала переговорного процесса означает изменение позиции биржи, притом что раньше LME заявляла, что не собирается выходить за рамки действующих ограничений.

После начала военных действий на Украине консультативная группа биржи проголосовала за запрет на новые поставки российской меди на склады LME. Однако принятое решение имело лишь рекомендательный характер и не касалось крупных российских экспортеров. Агентство отмечает, что любой шаг биржи по ограничению поставок российских металлов может серьезно повлиять на мировой рынок, поскольку Россия является одним из крупнейших производителей алюминия, никеля и меди.

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На фоне новостей о потенциальном введении санкций против российских металлов цены на алюминий и никель на бирже резко выросли — на семь и пять процентов соответственно. На момент написания материала стоимость алюминия достигала 2270 долларов за тонну, а никеля — 22 910 долларов за тонну.

Несмотря на то, что западные санкции не запрещают экспорт металлов из России, крупные компании уже начали отказываться от поставок. К примеру, в начале сентября от закупки российского алюминия отказался один из крупнейших импортеров металла в мире американская компания Novelis. На неделе с 29 августа по 4 сентября она объявила тендер на поставку металла на свои заводы в Европе и указала, что не будет проводить сделки с металлом российского происхождения.

Также закупать алюминий в России перестала одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Boeing. Корпорация отказалась от российских поставок еще в марте на фоне ввода российских войск на территорию Украины.

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Мария Грушко
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