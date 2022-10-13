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09:23, 13 октября 2022Мир

Путин высказался о новых центрах силы в Азии

Президент России Путин заявил о ключевой политической роли Азии в многополярном мире

Фото: Пресс-служба президента Казахстана / РИА Новости

Ключевую политическую и экономическую роль в новом многополярном мире начинает играть Азия, это также приводит к серьезным изменениям в глобальной политике. Об этом на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы. Во всех этих процессах активно участвует и Россия», — высказался президент.

Ранее Путин заявил, что Россия совместно с другими азиатскими государствами делает все, чтобы в мире сформировалась равная и неделимая система безопасности на основе «универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН».

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Виктория Кондратьева
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