Путин высказался о новых центрах силы в Азии

Президент России Путин заявил о ключевой политической роли Азии в многополярном мире

Ключевую политическую и экономическую роль в новом многополярном мире начинает играть Азия, это также приводит к серьезным изменениям в глобальной политике. Об этом на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы. Во всех этих процессах активно участвует и Россия», — высказался президент.

Ранее Путин заявил, что Россия совместно с другими азиатскими государствами делает все, чтобы в мире сформировалась равная и неделимая система безопасности на основе «универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН».