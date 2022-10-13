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08:41, 13 октября 2022Россия

Путин высказался о формировании системы равной безопасности в мире

Путин заявил, что Россия делает все для формирования системы равной безопасности

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия делает все, чтобы в мире сформировалась равная и неделимая система безопасности. Об этом на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Вместе с другими азиатскими государствами мы делаем все для формирования системы равной, неделимой безопасности, основанной на универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН», — сказал глава государства.

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13 октября Путин прибыл в Астану для участия в трех международных мероприятиях. Он принял участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 14 октября президент планирует посетить заседание Совета глав государств СНГ и саммит «Россия-Центральная Азия».

В сентябре президент обвинил страны Запада в алчности и намерении сохранить ничем не ограниченную власть. Он назвал эти действия «подлинной причиной гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России».

В августе Путин называл обещания Запада о безопасности в Европе лицемерием. Он тогда подчеркивал, что западные страны намеренно разваливают систему европейской безопасности и «сколачивают» все новые военные альянсы. Кроме того, НАТО двигается на восток, наращивая военную инфраструктуру, добавлял глава государства.

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Анастасия Шейкина
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