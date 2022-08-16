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Путин назвал обещания Запада о безопасности в Европе лицемерием

Президент Путин назвал обещания западных стран обеспечить безопасность в Европе лицемерием

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что обещания западных стран обеспечить безопасность в Европе — лицемерие. Об этом сообщает ТАСС.

Глава российского государства подчеркнул, что Запад специально «разваливает систему европейской безопасности, сколачивает все новые военные альянсы». Кроме того, НАТО двигается на восток, наращивая свою военную инфраструктуру, добавил Путин.

«На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное», — заключил президент России.

Ранее Путин заявил, что Запад пытается сохранить ускользающую гегемонию, проводя политику сдерживания любых альтернативных путей развития. Глава государства добавил, что их гегемония означает стагнацию для остального мира, для всей цивилизации, «мракобесие и отмену культуры».

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Сергей Истомин
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