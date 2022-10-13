Путин прилетел в Астану для участия в трех международных мероприятиях

Президент России Путин прилетел в Астану для участия в трех международных мероприятиях

Президент России Владимир Путин прилетел в Астану для участия в трех международных мероприятиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, 13 октября российский глава примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. А 14 октября он посетит заседание Совета глав государств СНГ и саммит «Россия-Центральная Азия».

Помимо этого, у президента России запланирована серия двусторонних и трехсторонних переговоров. В частности, он встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидерами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном, эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани, главой Палестины Махмудом Аббасом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

12 октября Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который выразил готовность страны стать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом. Кроме того, лидеры двух стран заявили о готовности продолжать укреплять межгосударственные отношения и усиливать сотрудничество.