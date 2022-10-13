Минобороны заявило о сорванной атаке ВСУ в Херсонской области

Минобороны сообщило о сорванной российскими военными атаке ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на бронетехнике попытались прорвать оборону в Херсонской области, но российские военные сорвали атаку. Об этом в четверг, 13 октября, журналистам заявили в Минобороны, пишет «Интерфакс».

«Боевики ВСУ на танках и боевых машинах пехоты на большой скорости атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны», — сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, попытка атаки была зафиксирована с помощью беспилотников. Удары по позициям противника наносили из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С». В результате были уничтожены четыре танка ВСУ, пять боевых машин пехоты и более 20 украинских военных.

10 октября Минобороны России показало на видео пуски ракет по критической инфраструктуре Украины: объектам связи и энергетики, а также по военным объектам.