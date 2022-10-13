Названы женщины с идеальными пропорциями лица

Актриса Джоди Комер названа самой красивой женщиной в мире

Пластический хирург Джулиан Де Сильва составил список самых красивых женщин мира с точки зрения науки. Об этом пишет издание Metro.

Де Сильва оценивал внешность знаменитостей, исходя из соответствия пропорций их лица золотому сечению. Под этим термином понимается соотношение двух величин, при котором меньшая часть относится к большей так же, как большая — к общей величине. Идеальная гармоническая пропорция приблизительно соответствует значению 1,618. С этой же цифрой хирург соотносил пропорции лица артисток.

Так, самой «приближенной» к золотому сечению оказалась 29-летняя актриса Джоди Комер, известная по проектам «Убивая Еву» и «Последняя дуэль». Ее процент соответствия идеальным параметрам достигает 94,52 процента. Второе место заняла актриса Зендея с результатом в 94,35 процента. На третьем месте в рейтинге самых красивых женщин расположилась американская модель палестинского происхождения Белла Хадид. Ее красоту хирург оценил в 94,35 процента. Четвертую строчку заняла певица Бейонсе — пропорции ее лица соответствовали золотому сечению на 92,44 процента. Замкнула пятерку поп-исполнительница Ариана Гранде. Она набрала 91,81 процента.

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