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14:41, 13 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии опровергли планы по мобилизации

В Совбезе Белоруссии опровергли планы по мобилизации в республике

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Белоруссии опровергли планы по мобилизации в республике. Об этом сообщает агентство «Белта» со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.

«Все призывные мероприятия военной составляющей абсолютно плановые. Сейчас у нас начинается плановый осенний призыв. Поэтому паниковать не надо. Отправляйте своих детей, чтобы они морально крепли, набрались опыта, самостоятельности, возмужали», — заявил госсекретарь Совбеза.

Он также отметил, что армия у Белоруссии небольшая и предназначена для того, чтобы локализовать которые сейчас поступают республике от соседей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военкоматам проверить военнообязанных, которые числятся в запасе. Он подчеркнул, что сделать это нужно «без всякого гвалта, без шума».

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Алевтина Запольская
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