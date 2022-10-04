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Лукашенко поручил военкоматам проверить военнообязанных

Президент Белоруссии Лукашенко поручил военкоматам проверить военнообязанных в запасе

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил военкоматам проверить военнообязанных, которые числятся в запасе. Главу государства цитирует «Белта».

«Надо в каждом районе [проверить] без всякого гвалта, без шума. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах», — заявил Лукашенко.

При этом ранее президент Белоруссии заявлял, что Минск не собирается проводить мобилизацию, слухи об этом разгоняются оппозиционерами, которые находятся за пределами республики.

Кроме того, глава государства подтвердил, что Белоруссия участвует в российской специальной военной операции (СВО) на Украине, но не посылает туда своих военных.

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Алевтина Запольская
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