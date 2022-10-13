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15:10, 13 октября 2022Экономика

Курс биткоина рухнул

Coingecko: стоимость биткоина потеряла два процента за полчаса
СюжетКурс биткоина:

Фото: Andre Francois McKenzie / Unsplash

Во время торгов в четверг, 13 октября, стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — потеряла 2 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи Coingecko. В первой половине дня курс опускался до 18,6 тысячи долларов.

При этом ведущие альткоины подешевели вслед за биткоином: за прошедшие сутки курс Ethereum опустился на 4,5 процента, до 1,24 тысячи долларов, цена BNB упала также на 4,5 процента, до 259 долларов, а Ripple показал снижение на 7,7 процента, до 0,45 доллара.

Bitcoin от TradingView

На момент публикации курс биткоина находился на уровне 18,7 тысячи долларов. Тем не менее от максимума, который был достигнут около года назад, потеряно более 70 процентов. Аналитики ожидали, что стоимость биткоина продолжит снижаться до 17 тысяч долларов за монету, и даже не исключали варианта, при котором курс упадет до отметки в 10 тысяч.

Ранее глава крупнейшего американского банка JPMorgan Джейми Даймон назвал криптовалюты и биткоин децентрализованной финансовой пирамидой. При этом банкир допустил, что стейблкоины, привязанные к доллару или другим фиатным валютам, могут использоваться в транзакциях при должном регулировании.

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Платон Щукин
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