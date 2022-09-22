Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Глава крупнейшего американского банка назвал биткоин финансовой пирамидой

Глава JPMorgan Джейми Даймон назвал биткоин децентрализованной финансовой пирамидой
СюжетКурс биткоина:

Фото: Javier Esteban / Unsplash

Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Джейми Даймон назвал криптовалюты и биткоин децентрализованной финансовой пирамидой, пишет Bloomberg.

«Я скептически отношусь к криптовалютам, которые вы называете валютами, как биткоин. Это децентрализованная финансовая пирамида», — сказал Даймон.

При этом банкир допустил, что стейблкоины, привязанные к доллару или другим фиатным валютам, могут использоваться в транзакциях при должном регулировании. Bloomberg сообщил, что конгломерат JPMorgan активно использует блокчейн-технологии.

Материалы по теме:
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным. Стоит ли держать в нем свои сбережения?
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным.Стоит ли держать в нем свои сбережения?
9 сентября 2022
Афера Трейдера Иссы. Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
Афера Трейдера Иссы.Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
13 сентября 2022

19 сентября рынок криптовалют пережил падение — в нижней точке его капитализация падала до 899 миллиардов долларов (минус 7,7 процента за сутки). Курс биткоина в нижней точке достигал 18,4 тысячи долларов (минус 6 процентов за сутки) — первая криптовалюта опустилась ниже 18,5 тысячи впервые с середины июня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Пушилин назвал причину включения Медведчука в обмен пленными
Президент Турции призвал Запад «говорить» с Путиным
Популярная телеведущая рассказала о страхе некоторых россиян перед ней
Китай призвал Совбез ООН предотвратить новую холодную войну
Байден потерялся на сцене в Нью-Йорке
Tesla решила отозвать миллион машин
Правительство утвердило проект федерального бюджета на три года
Блогерша поделилась способом покупать брендовые вещи за бесценок
Пассажир избил бортпроводника во время полета и попал на видео
Кремль ответил на вопрос о разговоре с Эрдоганом в графике Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.