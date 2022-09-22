Глава крупнейшего американского банка назвал биткоин финансовой пирамидой

Глава JPMorgan Джейми Даймон назвал биткоин децентрализованной финансовой пирамидой

Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Джейми Даймон назвал криптовалюты и биткоин децентрализованной финансовой пирамидой, пишет Bloomberg.

«Я скептически отношусь к криптовалютам, которые вы называете валютами, как биткоин. Это децентрализованная финансовая пирамида», — сказал Даймон.

При этом банкир допустил, что стейблкоины, привязанные к доллару или другим фиатным валютам, могут использоваться в транзакциях при должном регулировании. Bloomberg сообщил, что конгломерат JPMorgan активно использует блокчейн-технологии.

19 сентября рынок криптовалют пережил падение — в нижней точке его капитализация падала до 899 миллиардов долларов (минус 7,7 процента за сутки). Курс биткоина в нижней точке достигал 18,4 тысячи долларов (минус 6 процентов за сутки) — первая криптовалюта опустилась ниже 18,5 тысячи впервые с середины июня.