Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Рынок криптовалют обвалился

Капитализация крипторынка упала на 7,7 процента за сутки

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Рынок криптовалют 19 сентября обвалился — в нижней точке его капитализация падала до 899 миллиардов долларов (минус 7,7 процента за сутки). Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap.

По состоянию на 13:27 капитализация крипторынка замедлила падение до 902 миллиарда долларов. Утром 19 сентября курс биткоина в нижней точке достигал 18,4 тысячи долларов (минус 6 процентов за сутки) — первая криптовалюта опустилась ниже 18,5 тысячи впервые с середины июня, когда он торговался на уровне 18,2 тысячи долларов.

По состоянию на 13:27 биткоин торговался по 18,5 тысячи долларов, рыночная капитализация составляла 354,5 миллиарда долларов. Вслед за биткоином стали снижаться и другие криптовалюты. По состоянию на 13:29 Ethereum стоил 1,3 тысячи долларов — за 24 часа его цена упала на 9 процентов. Binance Coin (BNB) за сутки к этому моменту подешевел на 6,3 процента, до 259,5 доллара, а стоимость Cardano упала на 8,3 процента, до 0,44 доллара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В Донецке заявили о гибели 13 мирных жителей из-за обстрела ВСУ
Дизайнер iPod и iPhone раскритиковал сенсорные кнопки в автомобилях
Посла Белоруссии вызовут в МИД Молдавии после слов Лукашенко
Европейские туристы массово устремились пережидать зиму в Турции
Смерть Елизаветы II неожиданно повлияла на шотландских сепаратистов
Назван срок нового роста цен на газ в Европе
Китай ради безопасности посотрудничает с Россией
Ценам на газ предрекли падение
В российском регионе появились подпольные бойцовские клубы для подростков
Российский футболист принял решение выступать за сборную Грузии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.