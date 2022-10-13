В одной европейской стране захотели штрафовать женщин в парандже

В Швейцарии захотели штрафовать женщин, нарушающих запрет на ношение паранджи на публике

В Швейцарии захотели штрафовать женщин, нарушающих национальный запрет на ношение паранджи в общественных местах. Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации издания, власти европейской страны направили в парламент законопроект, предусматривающий штраф в размере до 1000 швейцарских франков (63,5 тысячи рублей) за появление на публике в предметах гардероба, скрывающих лицо. Среди подобных вещей, в частности, числятся бурки, никабы, а также балаклавы и банданы.

Известно, что марте 2021 года в Швейцарии состоялся референдум, в ходе которого был принят запрет на сокрытие лица в общественных местах, в том числе транспорте, ресторанах и магазинах. Тогда запрет поддержали 51,2 процента граждан страны.

В июне во Франции женщинам также запретили носить мусульманские купальники — буркини — в бассейнах. В суде отметили, что упомянутое изменение политики было направлено только на «удовлетворение религиозных требований», которые противоречат общему для всех правилу носить купальные костюмы близко к телу из соображений гигиены и безопасности.