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17:00, 13 октября 2022Ценности

В одной европейской стране захотели штрафовать женщин в парандже

В Швейцарии захотели штрафовать женщин, нарушающих запрет на ношение паранджи на публике

Фото: Toussaint Kluiters / Reuters

В Швейцарии захотели штрафовать женщин, нарушающих национальный запрет на ношение паранджи в общественных местах. Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации издания, власти европейской страны направили в парламент законопроект, предусматривающий штраф в размере до 1000 швейцарских франков (63,5 тысячи рублей) за появление на публике в предметах гардероба, скрывающих лицо. Среди подобных вещей, в частности, числятся бурки, никабы, а также балаклавы и банданы.

Известно, что марте 2021 года в Швейцарии состоялся референдум, в ходе которого был принят запрет на сокрытие лица в общественных местах, в том числе транспорте, ресторанах и магазинах. Тогда запрет поддержали 51,2 процента граждан страны.

В июне во Франции женщинам также запретили носить мусульманские купальники — буркини — в бассейнах. В суде отметили, что упомянутое изменение политики было направлено только на «удовлетворение религиозных требований», которые противоречат общему для всех правилу носить купальные костюмы близко к телу из соображений гигиены и безопасности.

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Майя Пономаренко
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