Во Франции женщинам запретили носить мусульманские купальники в бассейнах

Politico: во Франции женщинам запретили носить буркини в общественных бассейнах

Женщинам запретили носить мусульманские купальники — буркини — в общественных бассейнах Гренобля. Об этом сообщает Politico.

Известно, что несколькими неделями ранее местные органы власти разрешили подобный дресс-код. Однако Высший административный суд Франции настоял на запрете использования буркини, отметив, что решение Гренобля по данному вопросу «подрывает принцип равного отношения к посетителям», ставя тем самым под угрозу нейтральность государственной службы.

Кроме того, в суде отметили, что упомянутое изменение политики было направлено только на «удовлетворение религиозных требований», которые противоречат общему для всех правилу носить купальные костюмы близко к телу из соображений гигиены и безопасности. При этом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подчеркнул, что принятый запрет ознаменовал победу секуляризма в стране (концепция, при которой власть существует отдельно от любой религии, — прим. «Ленты.ру»).

Отмечается, что буркини являются предметом споров на протяжении нескольких лет. Активисты утверждают, что данная одежда представляет собой один из символов дискриминации мусульманских женщин.

В апреле сообщалось, что власти Туркменистана захотели запретить ряд косметических процедур. Так, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов планируют ввести штрафы в размере 300-500 туркменских манатов (приблизительно 7-11 тысяч рублей) за уколы ботокса, контурную пластику, наращивание ресниц и применение накладных ногтей. Кроме того, женщины могут быть задержаны за «использование инородных предметов на своем теле».