Певица Шер решила избавиться от роскошного поместья

Певица Шер выставила дом в Малибу на продажу за $85 млн

Американская певица Шер решила избавиться от своего роскошного поместья в США. Она выставила недвижимость в Малибу на продажу за 85 миллионов долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Шер приобрела объект в 1989 году за три миллиона долларов. Дом был построен в соответствии с пожеланиями артистки, он располагается на участке в 0,6 гектара. Более десяти лет назад певица уже пыталась за 45 миллионов долларов, однако новый собственник так и не нашелся.

Площадь главного здания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Внутри него семь спален, гостиная с камином, кухня, спортзал, кинотеатр и комната с париками, оснащенная системой климат-контроля. Интерьер отличается просторными помещениями, элементами из бронзы, известняка, итальянского и французского мрамора. На участке также имеются бассейн, теннисный корт и гостевой коттедж.

В сентября дом к Малибу купила бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян. Она заплатила за недвижимость 70,4 миллиона долларов. Новый особняк Кардашьян находится на берегу океана, его площадь составляет более 692 квадратных метров.