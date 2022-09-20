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Ким Кардашьян купила дом в роскошном районе Малибу

Телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян приобрела дом в Малибу за 70,4 миллиона долларов

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян приобрела особняк в США в одном из самых роскошных районов Малибу — Encinal Bluffs. Об этом сообщает Dirt.

Особняк в средиземноморском стиле расположен на берегу океана. Стоимость сделки составила 70,4 миллиона долларов (около 4,2 миллиарда рублей). В 2015 году особняк за более чем 50 миллионов долларов купили модель Синди Кроуфорд и ее муж Рэнд Гербер, а три года спустя участок за 45 миллионов долларов приобрел бывший менеджер хедж-фонда из Силиконовой долины Адам Вайс. Последний изначально хотел продать собственность за 99,5 миллиона долларов, однако позже согласился значительно снизить цену.

Дом построили в 1944 году. Капитальный ремонт в нем проводился в 1990-х годах и 2016 году. Площадь постройки составляет 692,1 квадратного метра. Интерьер дома выполнен в светлых тонах. В нем есть четыре спальни, пять ванных комнат, а также дополнительный санузел. Кроме того, в особняке обустроено несколько просторных гостиных, тренажерный зал и столовая. Из панорамных окон открывается вид на океан, при этом часть стен выполнена из стекла.

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Участок в 1,3 гектара засажен деревьями и другими растениями. На его территории есть несколько зон для отдыха на свежем воздухе, в том числе с камином, а также бассейн и теннисный корт. Новая владелица дома сможет спускаться до уединенного пляжа.

В число ближайших соседей Кардашьян по дому в Малибу вошел актер Леонардо Ди Каприо. Кроме нового приобретения, звезда владеет несколькими объектами в Калифорнии — тремя особняками в городе Хидден-Хилс, кондоминиумом в Калабасасе и участком в престижном районе Madison Club города Ла-Куинта (La Quinta).

В сентябре стало известно, что Ким Кардашьян решила избавиться от одного из своих объектов в Хидден-Хилс. Она выставила на продажу ферму за 5,3 миллиона долларов.

Полина Кислицына
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