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17:44, 13 октября 2022Моя страна

Россиянам назвали пять городов «с характером»

В НИУ ВШЭ назвали Чекалин и Пошехонье интересными городами для познавательного туризма

Фото: Илья Гарбузов / NEWSTULA.RU

Эксперты Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) назвали пять небольших исторических городов России, которые будут интересны для познавательного туризма. Об этом пишет РИА Новости.

Первым в списке городов «с характером» оказался Чекалин в Тульской области с населением 900 человек. Город знаменит долгой и насыщенной историей — с 1565 он был известен под названием Лихвин, в конце XVI века входил в Засечную черту, а активно развиваться начал в первой половине XIX века.

В Ярославской области специалисты выделили Пошехонье — город пяти рек и семи мостов. По словам экспертов, историки и этнографы давно отметили своеобразный характер местных жителей «с чудинкой»: он, например, отражен в книге «Анекдоты древних пошехонцев». Туристам советуют посетить Свято-Троицкий собор, музей «Топтыгин Дом» и экспозицию «Русь советская».

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«Боровск — это место, где история целыми пластами открывается гостям. Именно этот город был местом ссылки староверов — протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, которая погибла здесь вместе с сестрой. Еще Боровск стал знаменитым, когда несколько лет назад активные граждане показали характер и не дали снести целые кварталы старинных домов», — рассказали в НИУ ВШЭ.

Еще одним примечательным городом Тульской области стал Венев. Здесь путешественникам советуют обратить внимание на источник «12 ключей», Свято-Никольский монастырь, заложенный в карстовых пещерах на берегу реки Осетр, Гурьевские каменоломни и колокольню Никольской церкви.

Также эксперты рекомендуют посетить Вязьму, которая расположена на Старой Смоленской дороге, издавна соединявшей Москву с европейскими государствами. Пограничное положение во многом наложило отпечаток на историю, культуру и характер города.

Ранее в августе россияне назвали Казань лучшим городом страны для гастротуризма. В пятерку лидеров вошли также Астрахань, Сочи, Пятигорск и Минеральные Воды.

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Дарья Рыбак
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