Россиянам назвали пять городов «с характером»

В НИУ ВШЭ назвали Чекалин и Пошехонье интересными городами для познавательного туризма

Эксперты Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) назвали пять небольших исторических городов России, которые будут интересны для познавательного туризма. Об этом пишет РИА Новости.

Первым в списке городов «с характером» оказался Чекалин в Тульской области с населением 900 человек. Город знаменит долгой и насыщенной историей — с 1565 он был известен под названием Лихвин, в конце XVI века входил в Засечную черту, а активно развиваться начал в первой половине XIX века.

В Ярославской области специалисты выделили Пошехонье — город пяти рек и семи мостов. По словам экспертов, историки и этнографы давно отметили своеобразный характер местных жителей «с чудинкой»: он, например, отражен в книге «Анекдоты древних пошехонцев». Туристам советуют посетить Свято-Троицкий собор, музей «Топтыгин Дом» и экспозицию «Русь советская».

«Боровск — это место, где история целыми пластами открывается гостям. Именно этот город был местом ссылки староверов — протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, которая погибла здесь вместе с сестрой. Еще Боровск стал знаменитым, когда несколько лет назад активные граждане показали характер и не дали снести целые кварталы старинных домов», — рассказали в НИУ ВШЭ.

Еще одним примечательным городом Тульской области стал Венев. Здесь путешественникам советуют обратить внимание на источник «12 ключей», Свято-Никольский монастырь, заложенный в карстовых пещерах на берегу реки Осетр, Гурьевские каменоломни и колокольню Никольской церкви.

Также эксперты рекомендуют посетить Вязьму, которая расположена на Старой Смоленской дороге, издавна соединявшей Москву с европейскими государствами. Пограничное положение во многом наложило отпечаток на историю, культуру и характер города.

Ранее в августе россияне назвали Казань лучшим городом страны для гастротуризма. В пятерку лидеров вошли также Астрахань, Сочи, Пятигорск и Минеральные Воды.