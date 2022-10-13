Россиянкам назвали три устаревших вида окрашивания волос

Журнал Grazia назвал устаревшим окрашивание волос в черный цвет и желтый блонд

Редакторы журнала Grazia совместно со стилистом салона красоты Plum Даней Евсом назвали россиянкам три устаревших вида окрашивания волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в список вошло окрашивание в черный цвет, которое, по мнению экспертов, визуально старит и перегружает образ. В качестве альтернативы они посоветовали шоколадный и русый оттенки. Вышел из моды и желтый блонд, который специалисты порекомендовали заменить бежевым, карамельным или пепельным.

Кроме того, актуальность утратило яркое цветное окрашивание. По словам авторов материала, следует предпочесть более спокойные оттенки.

В сентябре модные редакторы совместно со стилистом студии PMP Beauty назвали четыре немодные челки. Так, в список антитрендов попала прямая густая челка Помимо прочего, свою актуальность потеряли редкая рваная и микрочелка.