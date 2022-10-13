Россиянкам назвали три устаревших вида окрашивания волос
Редакторы журнала Grazia совместно со стилистом салона красоты Plum Даней Евсом назвали россиянкам три устаревших вида окрашивания волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Так, в список вошло окрашивание в черный цвет, которое, по мнению экспертов, визуально старит и перегружает образ. В качестве альтернативы они посоветовали шоколадный и русый оттенки. Вышел из моды и желтый блонд, который специалисты порекомендовали заменить бежевым, карамельным или пепельным.
Кроме того, актуальность утратило яркое цветное окрашивание. По словам авторов материала, следует предпочесть более спокойные оттенки.
В сентябре модные редакторы совместно со стилистом студии PMP Beauty назвали четыре немодные челки. Так, в список антитрендов попала прямая густая челка Помимо прочего, свою актуальность потеряли редкая рваная и микрочелка.