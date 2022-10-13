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14:20, 13 октября 2022Из жизни

Восьмилетний мальчик едва не истек кровью после нападения пумы и выжил

Daily Mail: в Канаде пума напала на восьмилетнего мальчика во время похода

Фото: Erich Schmidt / Globallookpress.com

Восьмилетний Кейсон Фойзер подвергся нападению пумы, едва не истек кровью, перенес трехчасовую операцию и выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Мальчик отправился с близкой подругой его семьи, 40-летней Алишей Моррисон, и другими детьми в поход в канадской провинции Альберта. По словам Алиши, ее сын, две племянницы, Кейсон и две его сестры играли у реки, когда она вдруг услышала их крики и увидела, что на мальчика напала пума. Дикое животное вцепилось ребенку в голову и пыталось сломать ему шею. Алиша схватила камень, подбежала к хищнику и ударила его по голове. Ей удалось напугать пуму, она бросила мальчика и убежала.

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Моррисон взяла Кейсона на руки и отнесла в трейлер, где обернула ему голову и шею полотенцем и вызвала службу спасения. Они ждали помощи 26 минут. Мальчик терял много крови, и Алиша боялась, что он умрет у нее на руках. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила мальчика вертолетом в детскую больницу, где врачи провели ему трехчасовую операцию. У Кейсона была сломана челюсть, он получил серьезные ранения головы, лица и шеи. Пострадавшему наложили около 200 швов.

Кейсон Фойзер провел в больнице всего две ночи, после чего его отпустили долечиваться домой. «Сын чувствует себя замечательно, он в хорошем настроении, выздоравливает», — говорит отец мальчика. Напавшую на ребенка пуму выследили и подвергли эвтаназии недалеко от места происшествия.

Ранее сообщалось, что две женщины встретили пуму на горной тропе в каньоне Милкрик в американском штате Юта и спаслись от хищницы, бросив в нее камень. Позже местные власти при помощи специально обученных собак нашли агрессивную пуму.

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Алиса Удовик
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