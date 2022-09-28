Пума набросилась на двух женщин на горной тропе и поплатилась жизнью

KSL: женщины встретили пуму на горной тропе и спаслись от нее благодаря камню

Две женщины встретили пуму на горной тропе в каньоне Милкрик в американском штате Юта и спаслись от хищницы, бросив в нее камень. Об этом сообщает KSL.

Ранним утром две женщины шли по горной тропе к востоку от города Солт-Лейк-Сити. Повернув, они увидели пуму, которая стояла на тропе. Американки попытались отойти назад, согласно рекомендациям на случай встречи с диким животным, но пума набросилась на одну из них. В результате нападения хищницы на ноге женщины остались две колотые раны. Вторая женщина бросила в пуму камень. Животное отвлеклось, и туристкам удалось спастись. Женщины побежали вниз по склону горы, и пума не стала преследовать их.

Женщины не стали вызывать скорую помощь и поехали в больницу на собственном автомобиле. Оказалось, что полученные одной из них травмы не опасны для жизни. Позже местные власти при помощи специально обученных собак нашли агрессивную пуму. Одна из женщин оставила свой ботинок, чтобы помочь кинологам найти место нападения. Агрессивное животное поплатилось жизнью: его подвергли эвтаназии. Труп пумы проверят на бешенство.

В департаменте природных ресурсов штата подчеркнули, что эти животные редко нападают на человека. По всей видимости, пума напала, так как испугалась неожиданного появления людей.

Ранее сообщалось, что жительница Калифорнии, США, отпугнула пуму, которая пробралась в дом и загнала в угол ее четырехлетнего сына. Женщина была шокирована, обнаружив около мальчика хищницу размером с собаку крупной породы.