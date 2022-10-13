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13:07, 13 октября 2022Ценности

Дерматологи раскрыли главные правила ухода за кожей

Who What Wear: при уходе за кожей следует применять ретиноиды и антиоксиданты

Фото: kevin laminto / Unsplash

Редактор модного портала Who What Wear Грейс Дэй в соавторстве с дерматологами раскрыла главные правила ухода за кожей. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Врач Соня Хорана выделила среди ключевых процедур применение солнцезащитного крема с фильтром широкого спектра, антиоксидантов, например витамина С, утром и ретиноидов вечером. В свою очередь, дерматолог Зайнаб Лафтах посоветовала всегда очищать кожу на ночь, чтобы избежать закупорки пор и появления комедонов. По ее словам, процесс следует начать с мицеллярной воды, затем перейти к препарату на масляной основе и завершить умывание с помощью геля или пены.

Кроме того, специалисты посоветовали особое внимание уделять области шеи и менять уходовые средства в зависимости от сезона. «Холодная погода и ветер могут спровоцировать обезвоживание кожи и нарушить ее барьерную функцию, что, в свою очередь, приводит к сухости, зуду и шелушению. Чтобы справиться с данной проблемой, ищите средства с керамидами, глицерином и гиалуроновой кислотой в качестве основных ингредиентов», — призвала Хорана.

Ранее в октябре бьюти-редактор Яна Марковская назвала россиянкам самые распространенные ошибки при уходе за кожей. Специалистка призвала воздержаться от чрезмерного очищения кожи «до скрипа». Кроме того, журналистка посоветовала применять вместо пены для ванны увлажняющие концентраты.

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Алина Гостева
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