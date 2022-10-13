В Запорожье предупредили о большом числе жертв в случае сброса воды на ДнепроГЭС

Рогов предупредил о большом числе жертв в случае сброса воды Украиной на ДнепроГЭС

В Запорожской области допустили «огромные жертвы» в случае, если украинская сторона сбросит днепровскую воду по каскаду гидроэлектростанций, включая ДнепроГЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Первого канала», его цитирует РИА Новости.

«Две станции уже сбрасывают воду, повышая уровень перед третьей, а затем три станции могут быть быстро открыты или одна из них разрушена. Скорее всего, речь может идти о ДнепроГЭС, не дай бог, если такой сценарий может быть реализован. Это будет колоссальный гидроудар, цунами высотой свыше 20 метров, который пронесется вниз по Днепру», — сказал Рогов.

По его словам, большое число жертв в случае сброса воды будет в нижнем бьефе Днепра. Вода также дойдет до Запорожской АЭС и может затопить административные и управленческие здания — это не позволит запустить ЗАЭС в ближайшее время, уверен он.

Ранее Рогов заявлял, что Украина планирует форсировать Днепр и захватить Запорожскую атомную электростанцию в ближайшие дни. По мнению Рогова, провокация может быть предпринята Киевом в ближайшие дни.