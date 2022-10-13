Россиянам ответили на вопрос о мобилизации отслуживших добровольцев

«Объясняем.рф»: добровольца с истекшим контрактом могут призвать в рамках мобилизации

Отслуживших добровольцев могут призвать в рамках частичной мобилизации в стране. На соответствующий вопрос россиянам ответил Telegram-канал «Объясняем.рф».

Уточняется, что добровольцу с истекшим контрактом могут вручить повестку в том случае, если у него отсутствуют основания для отсрочки от мобилизации.

Ранее стало известно, что попадающие под призыв россияне могут пройти медкомиссию не через военный комиссариат, а самостоятельно. Они могут собрать заключения специалистов и передать их в призывную комиссию, одна окончательное решение о годности к службе принимает военкомат.

12 октября президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложил на период частичной мобилизации привлечь к осмотру призывников гражданских медиков. Для этого Минобороны необходимо выпустить приказ о работе военно-врачебных комиссий.

21 сентября в рамках телеобращения президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призывники обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется задействовать около 300 тысяч находящихся в запасе россиян.