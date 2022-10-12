Оценена возможность пройти медкомиссию вне военкомата до мобилизации

«Объясняем.рф»: медкомиссию можно пройти самостоятельно, но решение о призыве за военкомом

Медкомиссию можно пройти не через военный комиссариат, а самостоятельно. Об этом сообщается на портале «Объяснем.рф».

Отмечается, что россияне могут собрать заключения любых профильных специалистов и передать их призывной комиссии. При этом окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья будет принято специальной комиссией.

12 октября «Коммерсантъ» писал, что президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложил ввести призывные медкомиссии на период частичной мобилизации, а также установить четкие критерии по брони. По словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, речь идет о привлечении гражданских медиков — для этого Минобороны необходимо выпустить приказ о работе военно-врачебных комиссий.

На правительственном портале среди причин отказа добровольцам от мобилизации называли состояние здоровья, которое не позволяет выполнять задачи в ходе спецоперации. Основанием для отказа также может служить превышение предельного возраста — 60 лет.