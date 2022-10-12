Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Оценена возможность пройти медкомиссию вне военкомата до мобилизации

«Объясняем.рф»: медкомиссию можно пройти самостоятельно, но решение о призыве за военкомом

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Медкомиссию можно пройти не через военный комиссариат, а самостоятельно. Об этом сообщается на портале «Объяснем.рф».

Отмечается, что россияне могут собрать заключения любых профильных специалистов и передать их призывной комиссии. При этом окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья будет принято специальной комиссией.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

12 октября «Коммерсантъ» писал, что президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложил ввести призывные медкомиссии на период частичной мобилизации, а также установить четкие критерии по брони. По словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, речь идет о привлечении гражданских медиков — для этого Минобороны необходимо выпустить приказ о работе военно-врачебных комиссий.

На правительственном портале среди причин отказа добровольцам от мобилизации называли состояние здоровья, которое не позволяет выполнять задачи в ходе спецоперации. Основанием для отказа также может служить превышение предельного возраста — 60 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»
США и Японии не хватило снарядов на учения с HIMARS
Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» после ухода режиссера
Стала известна позиция организаторов Australian Open по допуску россиян
В России удвоилось число вакансий на удаленке
В Госдуме рассказали о случаях дезертирства мобилизованных
Собянин рассказал о дополнительной финансовой поддержке мобилизированных
Вблизи черных дыр обнаружили предшественников жизни
В ЛНР сообщили об отходе подразделений МЧС Украины из города Часов Яр
Задержание готовившего теракт в московском регионе агента СБУ показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.