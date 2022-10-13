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11:33, 13 октября 2022Наука и техника

Оператор БПЛА рассказал о дуэлях беспилотников в ходе спецоперации

Оператор БПЛА рассказал о таранах коптерами и применении «дронобойных ружей»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Коптеры противника в ходе специальной военной операции подавляют с помощью «дронобойных ружей». Также для поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) используют воздушный таран. Об этом РИА Новости рассказал командир группы обучения операторов БПЛА 9-го полка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Тарик.

«Тараны были. Причем знаю про несколько удачных таранов. В основном бои идут "дронобойками" (средствами борьбы с беспилотниками — прим. «Ленты.ру»). "Дронобоек" нам сейчас очень не хватает… А так (…) знаю случаи, ребята шли на таран, причем умудрялись сохранить свою "птичку", но при этом сбить "птицу" противника. Нужна определенная траектория, чтобы это сделать. Есть у нас умельцы», — сказал Тарик.

Отмечается, что операторов дронов пока не обучают приемам воздушного тарана, поскольку это приведет к высокому расходу учебных аппаратов. «Это не очень эффективно. [В бою] должна создаться определенная ситуация. То есть, когда ты ее заметил (машину противника — прим. «Ленты.ру»), скорость, угол атаки… Ну и это такой уже размен идет. Раз на раз. Скорее всего, погибнет и атакующая "птица"», — уточнил командир группы.

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Учебную группу операторов беспилотников сформировали из мобилизованных новобранцев ДНР и военнослужащих 9-го полка с боевым опытом. Занятия на полигоне проводят в условиях, приближенных к боевым.

В сентябре в пресс-службе Научно-производственного объединения «Андроидная техника» сообщили, что российский робот «Маркер» сможет нести до 16 квадрокоптеров-камикадзе.

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Даниил Иринин
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