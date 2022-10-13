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10:49, 13 октября 2022Бывший СССР

Эстония проголосует за признание России спонсором терроризма

Politico: парламент Эстонии проголосует за признание России страной-спонсором терроризма

Фото: Raul Mee / AP

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что парламент страны в скором времени проголосует за признание России страной-спонсором терроризма. В этом он признался журналистам Politico.

По словам главы эстонского Минобороны, для этого решения нет никаких препятствий. «Потому что, когда мы просто берем факты, то по международному праву как бы вы описали террористические действия, которые происходят в данный момент в Украине», — уточнил Певкур.

10 октября председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михкельсон заявил, что в Рийгикогу — государственном собрании страны — собирают подписи в поддержку соответствующего законопроекта. На данный момент документ подписали 54 члена собрания, что составляет более половины от всего числа депутатов. Законопроект должны были внести на рассмотрение парламента 11 октября.

В июле американский сенат принял резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию страной-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. В качестве террористических актов, совершенных Россией, документ, к примеру, рассматривает «террор» и применение силы против гражданских во вторую чеченскую кампанию, авиационные удары в Сирии и поддержку «сепаратистов» Донбасса.

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Варвара Кошечкина
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