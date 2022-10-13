Европа заявила о готовности к ядерным угрозам

Представитель ЕС Стано заверил о готовности Европы к любым ситуациям из-за ядерной угрозы

Страны Евросоюза (ЕС) ведут постоянную подготовку к любым ситуациям, связанным с угрозой применения ядерного оружия, в том числе касательно обстановки вокруг Украины. О готовности Европы на брифинге заверил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано, пишет РИА Новости.

«Глава дипломатии ЕС [Жозеп Боррель] повторил позицию ЕС, которая неизменна все последнее время, — о том, что последствия будут самыми серьезными в случае возникновения такой ситуации. Это уже много раз говорилось представителями ЕС, НАТО и другими представителями... Мы как ЕС и страны-члены готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам», — заявил Стано.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений. «Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — заявил он.