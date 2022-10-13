ЕС отказался вступаться за Украину в ядерном конфликте с Россией

Боррель заявил, что ЕС ответит на ядерную атаку против Украины неядерными вооружениями

В случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

Глава евродипломатии признал, что ЕС отказался от идеи вступаться за Украину в возможном ядерном конфликте с Россией, и отметил, что Европа гарантирует мощный неядерный ответ в случае подобной атаки, который «приведет к уничтожению российской армии». «Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — заявил он.

Ранее Боррель резко раскритиковал европейских дипломатов за медлительность и неэффективность и за то, что те не сумели предвидеть начало российской спецоперации на Украине. «Я должен быть самым информированным парнем в мире. Реагируйте, пожалуйста, быстрее», — попросил Боррель.