Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:52, 13 октября 2022Мир

ЕС отказался вступаться за Украину в ядерном конфликте с Россией

Боррель заявил, что ЕС ответит на ядерную атаку против Украины неядерными вооружениями

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

Глава евродипломатии признал, что ЕС отказался от идеи вступаться за Украину в возможном ядерном конфликте с Россией, и отметил, что Европа гарантирует мощный неядерный ответ в случае подобной атаки, который «приведет к уничтожению российской армии». «Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — заявил он.

Ранее Боррель резко раскритиковал европейских дипломатов за медлительность и неэффективность и за то, что те не сумели предвидеть начало российской спецоперации на Украине. «Я должен быть самым информированным парнем в мире. Реагируйте, пожалуйста, быстрее», — попросил Боррель.

Культура отмены
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
ЕС отказался вступаться за Украину в ядерном конфликте с Россией
Стали известны детали нового российского мегапроекта
Более 400 боевиков украинского полка «Азов» доставлены в российские СИЗО
Алан Рикман настоял на изменении сцены убийства Дамблдора
Зеленский захотел компенсацию от России за СВО
Европейцам предложили переждать зиму в Азии ради экономии на электроэнергии
Кейт Миддлтон появилась на публике в пиджаке Zara за 1800 рублей
WWF сообщил о резком сокращении популяции диких животных в мире
Жертвами смертельного ДТП с КамАЗом в Подмосковье оказались четыре подростка
Огромная пробка из фур на выезде из Крыма попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.