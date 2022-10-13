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00:21, 13 октября 2022Россия

Российские военные начали эвакуацию жителей Артемовска и Соледара

ВС РФ начали эвакуацию жителей подконтрольных районов Артемовска и Соледара в Первомайск
СюжетНаселение России:

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российские военные начали эвакуацию жителей районов Артемовска и Соледара и ряда освобожденных сел, находящихся под их контролем. Об этом сообщил заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар, передает РИА Новости.

Как рассказал Гарбар, на данный момент эвакуированы 16 жителей Артемовска, Соледара, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. На данный момент они отправлены в ДНР и обеспечены продуктовыми наборами и жильем.

Гарбар уточнил, что людей эвакуируют в Первомайск, откуда в течение нескольких дней переправляют в ДНР. «Люди в этих населенных пунктах находились в тяжелом состоянии, так как ни света, ни воды у них уже не было. Продуктов питания оставались запасы небольшие», — добавил он. В целях безопасности людей выводили ночью, так как украинские военные с коптеров могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению.

Ранее Mash сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) прорвали оборону ВСУ около города Артемовска (переименован в Бахмут). По информации канала, российские военные закрепились на окраине — в Иванграде.

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Марина Совина
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