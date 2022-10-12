Стало известно о прорыве российской армией украинской обороны Артемовска

Mash: ВС РФ прорвали оборону ВСУ около города Артемовска

Вооруженные силы России (ВС РФ) прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) около города Артемовска (переименован в Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, российские военные закрепились на окраине — в селе Иванграде. Украинские силы отступили вглубь города и пытаются удержать позиции. «Центр города, где находится противник, накрывает ракетами, работает тяжелая техника, слышны стрельба и взрывы», — говорится в сообщении.

Ссылаясь на слова местных жителей, Mash также отмечает, что военные ВСУ залезают в дома гражданских, выносят оттуда имущество, обчищают подвалы, забирают покрышки, продукты и кухонные принадлежности.