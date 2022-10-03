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Стало известно о попытках ВСУ прорвать оборону в Кременной

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о неудачных попытках ВСУ прорвать оборону в районе Кременной

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Стало известно о неудачной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире «Соловьев Live».

«На некоторых направлениях мы ведем маневренную оборону — в районе населенного пункта Кременная. После того как пришлось выйти из населенного пункта [Красный] Лиман, наши военнослужащие закрепились на подступах к Кременной, и сейчас там довольно-таки горячо», — заявил он.

По его словам, украинские военные не оставляют попыток прорвать оборону у Кременной, однако союзные силы справляются со своими задачами.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о положении союзных войск на артемовском направлении. «И там союзные силы тоже добиваются определенного успеха, есть дополнительные успехи непосредственно по самому городу Артемовск», — сказал он.

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Алевтина Запольская
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