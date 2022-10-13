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17:39, 13 октября 2022Из жизни

На конкурсе «Неделя толстого медведя» случился скандал с подсчетом голосов

The Guardian: организаторы конкурса «Неделя толстого медведя» сообщили о накрутках голосов

Фото: Katmai National Park

Организаторы голосования «Недели толстого медведя», в рамках которого выбирают лучшего медведя в Национальном парке и заповеднике Катмай в американском штате Аляска, заявили о накрутке. О скандале с подсчетом голосов сообщает The Guardian.

Специалисты заповедника ежегодно выбирают 12 бурых медведей и предоставляют две фотографии, одна из которых сделана в середине июля, а вторая — в начале сентября. Желающие могут проголосовать, какое из животных набрало самый большой вес в период с лета по осень, готовясь к зимней спячке.

Отмечается, что в этом году беременная медведица под номером 435, также известная как Холли, набрала девять тысяч голосов за короткий промежуток времени и опередила медведя под номером 747 в полуфинале конкурса. Организаторы голосования заявили о накрутке голосов. «К счастью, нам легко определить, какие голоса являются поддельными. Мы исключили их, и на сегодняшний день медведь 747 набрал 37940 голосов, а Холли — 30430», — написали представители заповедника в Twitter.

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После повторного подсчета голосов медведь 747 вышел в финал. Он конкурировал с медведем 901, которого победил в решающем голосовании 11 октября.

Бурые медведи Национального парка и заповедника Катмай — одни из самых крупных медведей на Земле. Каждый медведь национального парка обладает своими индивидуальными навыками, которые использует для выживания. Животные всеядны и питаются десятками различных видов растительной и животной пищи. Одним из любимых лакомств этих животных является лосось. С конца июня по конец октября они собираются на реке Брукс для ловли рыбы, чтобы накопить достаточно жира для зимней спячки.

Ранее в Великобритании выбрали победителя конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards 2022. В конкурсе принимали участие более двух тысяч снимков, сделанных людьми из разных стран мира.

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Алиса Удовик
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